Ministerio de Educación: clases serán virtuales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que este viernes 14 de noviembre, las clases serán virtuales en los colegios públicos, ante el paro que los transportistas han convocado por la ola de inseguridad que afecta al país.

La medida fue comunicada en las redes sociales de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Sobre las escuelas privadas, indican que estas podrán tomar las medidas que garantizar la seguridad de sus alumnos.

EXTORSIÓN Y ASESINATO

Señalaron también que coordinarán con las instancias correspondientes para adoptar medidas a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Como se recuerda, Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) anunció un paro de su sector para el próximo 14 de noviembre pues la extorsión y el asesinato de choferes continúa.