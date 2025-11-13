MTPE declaró improcedente huelga nacional indefinida convocada por trabajadores del INPE

Mediante un comunicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), informó que declaró improcedente la huelga nacional indefinida convocada por los trabajadores penitenciarios, que se iniciaba hoy 13 de noviembre.

La entidad recordó que el pasado 31 de octubre notificó a los dirigentes su decisión de declarar infundada su medida de fuerza, la misma que fuera apelada y ratificada por el MTPE en su resolución de fecha 10 de noviembre del 2025.

SEGURIDAD EN PENALES

En su misiva, el MTPE sustenta su decisión principalmente por la declaratoria del estado de emergencia. Señala que los trabajadores del INPE deben seguir aportando a la seguridad interna y externa que brindan a los penales del país.

En ese sentido, exhortó a los trabajadores penitenciarios a seguir con el desarrollo de sus labores cotidianas. Agrega, además, que el INPE ha solicitado al Congreso más presupuesto para mejorar las condiciones laborales de los servidores.