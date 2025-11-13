Decomisan miles de cartuchos de dinamita durante operativo en la carretera Panamericana Sur

En la carretera Panamericana Sur, a la altura de la garita de control de Pucusana, la policía decomiso miles de cartuchos de dinamita y explosivos, que estaban camuflados dentro de un camión cargado con pacas de heno y paja.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dijo que se hallaron 12 400 unidades de “emulsión explosiva encartuchada”, 4 800 cartucho de dinamita y 120 rollos de mecha, cada uno de 500 metros de extensión.

HERMANOS

Las primeras investigaciones señalan que esta gran cantidad de explosivos tenían procedencia boliviana y su destino presumiblemente era la ciudad de Lima. El valor de lo incautado superaría los dos millones y medio de soles.

En el operativo policial, se intervino a dos personas, eran hermanos, cuyas identidades se mantienen en reserva mientras duran las indagaciones, ellos habrían intentado darse a la fuga al verse descubiertos, pero fueron detenidos.