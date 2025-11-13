Ministro del Interior: El país se encuentra en una “situación estacionaria” respecto a los homicidios

El ministro Vicente Tiburcio ofreció un balance de los logros de su gestión a un mes de asumir el cargo. Señaló estar optimista por los resultados y que poco a poco se está logrando contener el avance de la criminalidad.

“El balance para nosotros es positivo”, dijo el titular del Interior, indicando que actualmente están concentrados en frenar el incremento de los crímenes más graves, pues “la idea es que los homicidios ya no avancen”.

OBTENCIÓN DE PRUEBAS

Destacó que el país está en una “situación estacionaria” respecto a los homicidios, y manifestó que, “estamos haciendo todo el esfuerzo”, para que los ataques y crímenes que siguen sufriendo los ciudadanos no continúe.

Asimismo, Tiburcio Orbezo resaltó las recientes intervenciones contra grupos criminales que han permitido la incautación de armas y la obtención de “pruebas" que "demuestran su participación directa en las extorsiones”.