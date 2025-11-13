Gobierno autoriza expulsión inmediata de extranjeros vinculados a delitos

En el marco de las nuevas medidas implementadas por el Gobierno tras la actualización del estado de emergencia en Lima y Callao, se autorizó la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros involucrados en hechos delictivos mediante el procedimiento sancionador especial excepcional. Esta medida busca reforzar las acciones de seguridad ciudadana y garantizar el orden interno frente al incremento de delitos perpetrados por personas de nacionalidad extranjera.

El jefe de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Armando García, informó que, durante el actual periodo de emergencia, más de 60 extranjeros fueron expulsados de Lima, mientras que cerca de 120 recibieron sanciones bajo este mecanismo. “A nivel nacional, en lo que va del año, se han emitido 2,926 procedimientos y 255 órdenes de expulsión”, precisó el funcionario.

De acuerdo con Migraciones, este procedimiento sancionador se aplica principalmente por tres motivos: ingreso irregular al país, poner en riesgo el orden público o la seguridad nacional, y no identificarse ante la autoridad competente. Además, se establece que el proceso no puede exceder las 24 horas, distribuidas entre 12 horas de retención policial y 12 horas para las diligencias administrativas de Migraciones.

ALIAS ‘BARBAS’

Entre los casos más emblemáticos figuran el del sicario venezolano Ángel Ramón García Hernández, alias ‘Barbas’, capturado y expulsado hacia Chile tras ingresar clandestinamente al Perú, y el del argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha del criminal ‘Pequeño J’ y acusado de un triple homicidio en su país. Ambos fueron expulsados bajo este procedimiento por representar una amenaza grave para la seguridad nacional.