PNP se pronuncia por presunto caso de estafa que involucra a Andrés Iniesta

El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal contra NSN Sudamericana, empresa que habría operado como filial regional de Never Say Never, la marca del exjugador del FC Barcelona.

Gran sorpresa y revuelo ha causado la revelación de que el exfutbolista español Andrés Iniesta se encuentra bajo investigación en el Perú por el presunto delito de estafa. El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal contra NSN Sudamericana, empresa que habría operado como filial regional de Never Say Never, la marca del exjugador del FC Barcelona. Según la denuncia, se habrían recibido inversiones destinadas a la organización de eventos deportivos y musicales que finalmente no se concretaron.

De acuerdo con el coronel Freddy Delgado, jefe de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, la denuncia fue presentada por el representante legal de la empresa Gucho Entretenimiento, quien aseguró haber entregado dinero para organizar diversos eventos que no se llevaron a cabo. “Los denunciantes refieren haber tenido pérdidas que superan los 800 mil dólares”, precisó el oficial.

Los agraviados señalan que realizaron transferencias a España para un partido de leyendas y otro entre Cienciano y Nacional de Quito, ambos cancelados. Aunque Never Say Never anunció su llegada a Sudamérica en abril de 2023, las operaciones de su presunta filial en Perú comenzaron meses antes, generando sospechas sobre su autenticidad. La Policía peruana ya coordina con sus pares de España para esclarecer si existió algún vínculo directo entre Iniesta y los representantes de la firma.

PERICIAS INTERNACIONALES

Por ahora, no se ha encontrado evidencia de que Iniesta haya tenido contacto o participación directa en las negociaciones, pero la investigación continúa. El coronel Delgado adelantó que se realizarán pericias contables e internacionales para determinar responsabilidades. En tanto, nuevas víctimas de regiones como Huancavelica se han sumado al proceso, denunciando haber sido igualmente engañadas bajo el nombre y prestigio del exastro español.