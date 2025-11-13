Santa Anita: familia de mujer que resultó grave tras atropello exige justicia

Osmery Huamán, de 33 años, permanece grave tras ser embestida por un vehículo. Pese a las pruebas en video, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva contra los responsables.

Una familia en Santa Anita vive momentos de angustia y frustración tras el grave accidente que dejó a Osmery Huamán, una joven de 33 años amante del folklore cajamarquino, en estado crítico. Osmery fue atropellada por dos vehículos cuando caminaba por la vereda, según muestran los videos de seguridad que registraron el momento del impacto ocurrido el lunes. Desde entonces, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Hipólito Unanue, donde su pronóstico continúa siendo muy delicado.

Su hermana, Kenly Huamán, relató que Osmery debió ser intervenida de emergencia debido a una hemorragia interna que comprometía su corazón. “A eso de las dos de la mañana entró a una operación porque tenía sangre en el corazón y podía darle un paro cardiaco”, contó visiblemente afectada. Sin embargo, lo que más ha indignado a la familia es que la Fiscalía no haya solicitado prisión preventiva para los dos choferes implicados en el accidente.

“El video es claro, mi hermana estaba en la vereda y de pronto esos carros la impactan a gran velocidad. No entiendo cómo la fiscal no actúa de inmediato”, expresó su hermano Leiver Huamán, quien además denunció irregularidades en las declaraciones policiales. Según indicó, un suboficial aseguró que la víctima no presentaba heridas abiertas ni sangrado, pese a que los videos y testigos evidencian lo contrario.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, la familia Huamán exige que el caso sea tratado con transparencia y celeridad, y piden a la Fiscalía una investigación objetiva. “Solo pedimos justicia, que la fiscal se ponga en nuestro lugar”, añadió Leiver. Los familiares esperan ahora el certificado médico oficial que confirme el estado de salud de Osmery y que será remitido a la Fiscalía como parte del proceso de investigación.