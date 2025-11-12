Manifestantes llegan a sede de Fiscalía ante posible retorno de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Un grupo de manifestantes se congregó esta mañana en la sede central del Ministerio Público, en la avenida Abancay del Cercado de Lima, ante la expectativa por la posible llegada de Delia Espinoza luego de que una resolución judicial ordenara su reposición inmediata como fiscal de la Nación.

El juez constitucional Juan Torres Tasso otorgó un plazo de dos días, que se cumple este miércoles 12 de noviembre, para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponga a Espinoza Valenzuela en el cargo.

Mientras tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, se encuentra dentro de la sede institucional del Ministerio Público desde aproximadamente las 8:00 a.m., sin dar declaraciones a la prensa, según informó RPP Noticias, mientras que Delia Espinoza evalúa aún con su equipo técnico si acude a la Fiscalía.

La JNJ mantuvo la suspensión de Delia Espinoza al precisar que el procedimiento disciplinario que afronta es por cuatro cargos, mientras la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se refiere al que se le abrió por no cumplir con reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Posiciones enfrentadas

Recientemente, Delia Espinoza envió una carta notarial a Gálvez para solicitarle el cumplimiento de la resolución judicial que la restituye en el puesto, así como el nombramiento de una comisión de transferencia.

Por su parte, Tomás Gálvez respondió indicando que la reincorporación debe producirse mediante una resolución formal emitida por la propia Fiscalía de la Nación, una vez que la JNJ disponga oficialmente la reposición de Espinoza. La exfiscal fue suspendida del cargo por el pleno de la JNJ el pasado 19 de septiembre mediante un procedimiento disciplinario ordinario por presuntamente haber cometido "faltas graves y faltas muy graves".