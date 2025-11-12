Minsa inaugura nuevo Centro de Salud Mental Comunitaria “Viktor Frankl” en Surco

La salud mental representa un elemento crucial para el bienestar mental de las personas, las familias y las comunidades. En esa línea, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Salud Mental, continúa fortaleciendo los servicios de salud mental comunitaria, promoviendo la creación de espacios especializados, descentralizados y cercanos a la población.

El nuevo Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) “Viktor Frankl” es el número 19 en la jurisdicción de la Diris Lima Sur y el segundo en el distrito de Surco. Este establecimiento brindará atención integral a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con problemas de salud mental, incluyendo actividades de prevención, atención especializada y movilización comunitaria.

Ubicado en Calle 9 Mz. C Lote 15, Urb. La Libertad, Surco, EL CSMC “Viktor Frankl” cuenta con ambientes adecuados y equipamiento especializado. Atiende de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 7:00 p.m. y dispone de un equipo multidisciplinario de 30 profesionales y técnicos en salud, entre ellos: psiquiatra, médico de familia, psicólogos, terapeuta del lenguaje y ocupacional, enfermeras, trabajadora social, químico farmacéutico, técnicos de enfermería y de farmacia, además del personal administrativo, de vigilancia y limpieza.

Durante la inauguración, la directora general de la Diris Lima Sur, Sheyla Chumbile, destacó que “desde el Ministerio de Salud se garantiza una atención de calidad con calidez desde el primer contacto, gracias al trabajo comprometido del equipo multidisciplinario que acompaña a las personas y familias en su proceso de recuperación”.

El evento contó además con la participación del alcalde de Surco, Carlos Bruce Montes de Oca; y la representante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Minsa, Nancy Capacyachi.

Con la apertura del CSMC “Viktor Frankl”, el Perú alcanza 298 CSMC a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la expansión del modelo comunitario de atención en salud mental, garantizando el derecho al acceso universal y equitativo de todas las personas a servicios especializados, cercanos y de calidad.