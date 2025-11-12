¡Terror en VMT!: delincuentes balean bus de empresa ‘Los Chinos’

Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la unidad en plena ruta. Afortunadamente, no se reportaron víctimas tras el ataque.

Momentos de terror se vivieron en Villa María del Triunfo luego de que un bus de la empresa de transporte público conocido como ‘Los Chinos’, de la línea A, fuera atacado a balazos mientras cumplía su ruta con pasajeros a bordo. El hecho ocurrió a la altura de la curva de Nueva Esperanza, generando pánico entre los usuarios del servicio.

De acuerdo con testigos, los responsables fueron dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, desde donde abrieron fuego contra el vehículo sin previo aviso. A pesar del ataque, ninguno de los pasajeros ni el conductor resultaron heridos. Los disparos impactaron en la carrocería del bus, cuyos daños quedaron registrados en videos.

Según informó la Policía Nacional del Perú, el chofer del bus mantuvo la calma y decidió continuar su recorrido hasta llegar a su paradero final, donde finalmente reportó el incidente. Agentes de la comisaría de la zona ya iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado.

ESTADO DE EMERGENCIA

Este nuevo ataque por parte de delincuentes se produce en pleno estado de emergencia decretado para Lima Metropolitana y el Callao, donde está prohibida la circulación de dos personas en motocicleta. Vecinos de la zona exigieron mayor presencia policial ante el incremento de actos violentos y delictivos en los últimos días.