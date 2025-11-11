Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este miércoles 12: 'Qué distritos se verán afectados?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció a través de su canal de difusión de WhatsApp que tiene programado realizar un corte de agua este miércoles 12 de noviembre en al menos 4 distritos de Lima Metropolitana.

¿POR QUÉ CORTARÁN EL SERVICIO?

De acuerdo con el último reporte emitido por la empresa estatal, la interrupción temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y limpieza en las redes y reservorios principales para garantizar que el líquido elemento llegue sin inconvenientes a los hogares.

¿QUÉ DISTRITOS SE VERÁN AFECTADOS?

Asimismo, la empresa dio a conocer que los distritos afectados serán Santiago de Surco, Villa María del Triunfo (VMT), Rímac y Pachacámac. El horario de corte y de restablecimiento del servicio varía según el distrito.

Zonas afectadas en Surco: Urb. Las Lagunas, Urb. El Mirador, Urb. San Jorge.

Zonas afectadas en VMT: Lote 01 de la Mz. SA1 del Pueblo Joven Nueva Esperanza R-06: A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A, A.H. Nva. Esperanza Comité 22A-1, A.H. Nva. Esperanza Comité 42A, A.H. Nva. Esperanza Comité 22A-3, A.H. Nva. Esperanza Comité 22D, A.H. Comité 52C Zona 4-PJ. Nueva Esperanza. A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Nva. Esperanza Comité 42B, A.H. Nva. Esperanza Comité 15A, A.H. Nva. Esperanza Comité 26 B1, A.H. Nva. Esperanza Comité 1A, Nva. Esperanza Comité 26C, A.H. Nva. Esperanza Comité 51B. R-16: PJ. Nueva Esperanza, A.H. Virgen de Lourdes.

También habrá corte en las zonas de R-17: A.H. Virgen de Lourdes, A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13, A.H. Virgen de Lourdes Comité 16 Norte-A, A.H. Virgen de Lourdes Ampliación Comité 2 Sur, P.I. Central Unificada Perú con futuro, A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur. Cuadrante: Av. Ramiro Merino, Av. 26 de Noviembre, Jr. Libertad, Av. 7 de Junio, Zona Intangible, Av. 12 de Octubre, jirón Canta, jirón Paruro, pasaje El Corregidor, Calle Las Palmeras, calle 3 de Octubre.

Zonas afectadas en Rímac: A.H. San Juan de Amancaes, A.H. San Juan de Amancaes II etapa.

Zonas afectadas en Pachacámac: A.H. Portada de Manchay II Ampliación, Sector San Pablo Mirador, A.H. Portada de Manchay III, Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine.