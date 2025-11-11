Liga Contra el Cáncer realizará despistajes gratuitos de cáncer de piel del 12 al 14 de noviembre

La Liga contra el cáncer y la Escuela de Educación Superior Cibertec organizan una campaña de despistaje gratuito de cáncer de piel en Lima desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre.

Estas atenciones se realizarán en el Parque Metropolitano "Alameda Las Malvinas", con horarios de 09:30 a.m. a 03:00 p.m. el primer día y de 10:00 a.m. a 03:30 p.m. los días siguientes, estando disponible para el público en general sin costo alguno.

Servicios que ofrecerán

Los asistentes recibirán evaluación profesional de manchas y lunares, consejería para prevención de enfermedades crónicas, control de presión arterial, medición de peso y talla, y pruebas de glucosa. Personal de salud brindará sesiones informativas sobre cuidado solar, hidratación y detección temprana de lesiones cutáneas sospechosas, enfatizando la prevención antes del inicio del verano.

Concientización por radiación

Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer, destacó la necesidad de concientización ante los "niveles extremos de radiación ultravioleta". Según el Centro Nacional de Epidemiología, entre 2021 y 2023 se registraron 3,525 casos de cáncer de piel, con un promedio anual de 728 fallecimientos relacionados con esta enfermedad, que muestra una tendencia creciente en el país.

Prevención y detección temprana

La iniciativa busca promover chequeos preventivos aunque la mayoría de casos son prevenibles o tratables con detección oportuna. La exposición solar excesiva y acumulativa representa el principal factor de riesgo, según explican los organizadores, quienes recomiendan revisiones periódicas especialmente ante la proximidad de la temporada de verano.