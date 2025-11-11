¿Dónde está Ester?: continúa búsqueda de adolescente reportada como desaparecida en VES

La menor fue vista por última vez hace más de una semana al salir de su colegio. Su madre denuncia desinterés de las autoridades y errores en la investigación fiscal.

“¿Dónde está Ester?” es la pregunta que se repite cada día la familia de Ester Noemí Sandoval García, una adolescente de 15 años desaparecida en Villa El Salvador. La menor fue vista por última vez saliendo de su colegio, cuando abordó una mototaxi con dirección a su casa. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella. Su madre, Lidia García, revisó las cámaras de seguridad y descubrió que el vehículo nunca llegó a su domicilio, sino que se detuvo durante varios minutos en otra zona antes de desaparecer del registro.

La madre logró identificar al conductor de la mototaxi como Julio Manguinuri Polo, quien habría dado versiones contradictorias sobre el paradero de la escolar. “Primero me dijo que la dejó en el parque, luego en un tambo y después que se subió a un carro VIPUSA. Ya no sé qué creer”, contó la señora García entre lágrimas.

El caso se ha visto marcado por la demora de las autoridades. La denuncia por desaparición recién fue aceptada al cuarto día, pese a los intentos de la familia por presentarla antes. “Fui a la comisaría y me decían que debía esperar 24 horas. Luego que era feriado y después que el oficial encargado no estaba”, relató indignada la madre, quien ahora enfrenta nuevos obstáculos debido a errores en la documentación fiscal, donde incluso se consignó mal el nombre de la menor.

INTENTO DE ESTAFA

A la angustia de no saber nada de su hija se suma la crueldad de inescrupulosos que intentaron estafarla pidiéndole dinero a cambio de información falsa sobre el paradero de Ester. “Me pidieron cinco mil soles y llegué a depositar dos mil por Yape y Plin”, denunció. La familia pide la intervención urgente de las autoridades y la colaboración de la ciudadanía para encontrar con vida a la adolescente desaparecida. Cualquier información puede comunicarse al número 936 179 842.