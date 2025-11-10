Ramón García reaparece tras vivir momentos complicados con su salud: “Muchos pensaban que me iba”

Después de haber estado internado en la Unidad de Cuidado Intensivos del Hospital Rebagliati por más de dos semanas, el actor Ramón García reapareció por medio de un video en sus redes sociales y agradeció a los médicos que vieron por su salud.

En la grabación difundida, el recordado ‘Paquete’ mencionó que muchas personas ya no querían verlo en el plano terrenal, sin embargo, luchó cada instante para estar con vida. “Muchos pensaban que me iba al otro lado, pero todavía no me toca y hay Ramón para rato”.

MOMENTOS DIFÍCILES QUE VIVIÓ LA FAMILIA DE RAMÓN GARCÍA

Los seres que más quiere Ramón García atravesaron momentos complicados semanas atrás, al conocerse, que el actor peruano tuvo complicaciones en su salud, de acuerdo a lo revelado por su esposa Carmen Fernández Chávez, por complicaciones a un tumor en el colón. “Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico".

Cabe mencionar que, el popular ‘Chapana’ de la serie ‘Los Choches’ es un ejemplo a seguir por varias personas que recién se encuentran incursionando en el ámbito de la actuación. García es recordado por su papel en películas como ‘La Ciudad y Los perros’, entre otras producciones nacionales e internacionales.