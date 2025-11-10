¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?: Esto es lo que se sabe hasta el momento

Ante los constantes casos criminales que se vienen registrando en el Perú todos los días, se anunció que este viernes 14 de noviembre la Generación Z convocó a una nueva manifestación, sin embargo, la pregunta entre los ciudadanos ha surgido. ¿Participará el sector transporte?

QUIEREN ALZAR SU VOZ DE PROTESTA

Durante una entrevista a La República, el vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), Walter Carrera, reveló que a pesar de las estrategias del Gobierno de José Jerí para luchar contra la delincuencia, las cifras siguen aumentando.

“No se ha solucionado nada, la inseguridad sigue fuerte e inestable para nosotros y nuestras familias. La concentración y movilización lo están manejando los chicos (…) Estaremos detallando más en una próxima conferencia", mencionó.

Al conocer esta situación, el presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, aseguró que su sector no se sumará a la manifestación del 14 de noviembre, ya que, la manifestación presentará tintes políticos.