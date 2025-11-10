Tomás Gálvez: fiscal de la Nación remueve a fiscales que lo investigaban por el caso ‘Cuellos Blancos’

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, removió a las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, según reveló un reportaje de Punto Final.

Ambas magistradas fueron separadas de sus cargos cuando se encontraban cerca de presentar acusaciones significativas en el caso "Cuellos Blancos del Puerto", que involucra a altos funcionarios incluido el fiscal supremo Tomás Gálvez.

Las fiscales fueron enviadas de regreso a sus plazas de origen en Sullana y Arequipa, respectivamente, pese a que su despacho investigaba al propio Gálvez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados a este caso.

Le habría pedido renunciar a cargo

Según el testimonio de Delgado, el fiscal interino la habría citado a su despacho para reclamarle por un informe y sugerirle renunciar, antes de publicarse el 30 de octubre en El Peruano la resolución que oficializó su cese.

Fiscales se pronuncian tras remoción

Alejandra Cárdenas cuestionó la legalidad de su cese al afirmar que "las causas que indica en su resolución no son válidas ni legales", aunque aclaró que no puede asegurar que Gálvez la haya apartado específicamente para evitar la acusación en su contra.

Mientras que Carolina Delgado afirmó sentirse afectada personal y profesionalmente por la decisión. "He sentido que se ha cometido una gran injusticia y que se ha dañado mi trayectoria en el Ministerio Público", indicó la magistrada.