Mesa Redonda luce abarrotada de personas haciendo compras navideñas en pleno noviembre

Recién estamos terminando la primera semana de noviembre y el importante y concurrido emporio comercial ubicado en el centro histórico de Lima, Mesa Redonda ya luce abarrotado de personas que realizan sus compras navideñas.

Mesa Redonda es conocido por ser un área de gran actividad comercial y un lugar popular para encontrar una amplia variedad de productos a precios económicos, especialmente ropa, juguetes, accesorios, cosméticos y artículos para fiestas como las próximas de diciembre.

Empezó la campaña navideña

Para esta Navidad 2025, en Mesa Redonda ya se puede encontrar decoraciones, juguetes y regalos a precios bajos en sus galerías y comercios, especialmente si las compras se realizan al por mayor.

Desde la última semana de octubre, se indicó la campaña navideña y las multitudes crecen a medida que se acerca diciembre, por lo que es mejor ir temprano.

En este enlace desde este emporio comercial, conozca todas las novedades en artículos a precios asequibles para todos los bolsillos. Entre las novedades, se vieron Papá Noeles, farolas con nieve, árboles de colores festivos y hasta el Grinch.