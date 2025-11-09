Anciano fue asesinado a puñaladas en su casa de Ventanilla: asesinos serían conocidos de su hijo

Esta mañana, un anciano fue asesinado a puñaladas al interior de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano 24 de Junio en Ventanilla. El sexagenario, identificado como Martín Mendoza, fue atacado por dos jóvenes.

Vecinos relatan que alrededor de las 09:00 de la mañana, dos sujetos, de unos 25 años, ingresaron por la fuerza a la vivienda, exigían hablar con el hijo del adulto mayor, al no encontrarlo empezaron a insultar al anciano.

DETENIDOS Y CASTIGADOS

Luego, en aparente venganza, los muchachos comenzaron apuñalar a Don Martín, de 65 años, en distintas partes del cuerpo hasta causarle la muerte. Tras el crimen, los desconocidos escaparon, llevaban los puñales en la mano.

Hasta el lugar llegaron agentes de Criminalística de la Policía y personal del Ministerio Público. El hijo de la víctima está inubicable. Los vecinos muy consternados exigen que los responsables sean detenidos y castigados.