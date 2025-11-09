Penal Ancón II: agentes penitenciarios realizan nueva requisa y desinstalación de conexiones eléctricas

Como medida para contribuir con la seguridad ciudadana y la lucha contra la extorsión, agentes penitenciaron ejecutaron anoche una nueva requisa y la desinstalación de conexiones eléctricas en el Establecimiento Penitenciario Ancón II.

Más de 40 efectivos participaron de la requisa de revisión en el pabellón 2ª, realizaron la búsqueda exhaustiva de artículos y sustancias ilícitas en celdas, además de patios y cocinas. El amplio operativo se desarrolló sin mayores incidentes.

ILICITOS PENALES

Se halló en la celda 03 del 1er piso, al menos 03 envoltorios conteniendo quetes de papel blanco, que podría tratarse de sustancias ilícitas y 2 envoltorios transparentes con marihuana, dentro de un pomo de plástico color amarillo.

El titular del INPE Iván Paredes dijo que los internos implicados en ilícitos penales serán trasladados a presidios de mayor contención y alejados de su entorno, como Challapalca y al Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, CEREC.