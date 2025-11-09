Rímac: capturan a presunto integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos

Agentes de la Policía Nacional lograron la detención de un presunto miembro de la banda criminal ‘Los de Alcázar’, dedicada al tráfico de terrenos en el distrito del Rímac. El detenido fue identificado como César Borjas.

Según se conoció, por decisión judicial, el sujeto permanecerá detenido por siete días mientras duran las investigaciones en su contra, es acusado del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

EMPRESARIOS Y OBREROS

Trascendió que Borjas Vásquez fue identificado mediante una pericia antropológica forense, como uno de los extorsionadores que habrían amenazado en plena obra a empresarios y obreros de construcción civil.

Durante el registro personal, los efectivos de la Policía Nacional hallaron en la mochila del sujeto intervenido un moderno celular azul, una tablet blanca, dos tarjetas de crédito, una de débito y un chip de celular, informa RPP.