Presidente José Jerí participó en arribo del BAP Unión tras viaje de instrucción por nueve países

El presidente José Jerí, ministros, congresistas y altos mandos militares, participaron la tarde de ayer del arribo del Buque Armada Peruana (B.A.P.) Unión, tras su viaje de instrucción al extranjero.

El B.A.P. Unión regresó al Callao luego de 178 días de travesía, en los cuales visitó 10 puertos en 9 países. Zarpó el 9 de mayo de 2024, con 155 tripulantes y 71 cadetes de la Escuela Naval del Perú.

PROCESO DE FORMACIÓN

Durante la travesía de seis meses a bordo del velero, los cadetes llevaron a cabo prácticas de maniobra, navegación y liderazgo, como parte integral de su proceso de formación profesional, informa Andina.

En cada puerto, la tripulación tuvo la oportunidad de promover la cultura peruana, el turismo y la marca país, al mismo tiempo que se desarrollaron diversas iniciativas comerciales y diplomáticas.