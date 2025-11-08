Presidente José Jerí: Esta guerra contra la delincuencia la vamos a ganar todos juntos

Este mediodía, el presidente José Jerí reafirmó el compromiso de su Gobierno de luchar contra la delincuencia. Señaló que las nuevas disposiciones aprobadas tras la actualización del estado de emergencia buscan fortalecer la capacidad operativa del Estado en la capital.

“Más del 50% de los hechos delictivos se producen en la ciudad de Lima, por ello nuestros principales esfuerzos deben enfatizarse aquí”, indicó. Dijo también que la capital cuenta con unos de 22 mil policías, una fuerza clave en la estrategia de seguridad que aplican.

PRINCIPIO DE REALIDAD

El mandatario destacó que las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno surgen de un análisis basado en el “principio de realidad” y buscan dotar a las autoridades de recursos y pautas para actuar de forma organizada y contundente contra los criminales.

Asimismo, hizo un llamado a los alcaldes, al personal de serenazgo, a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil en su conjunto a sumarse activamente a la estrategia de seguridad. “Esta guerra contra la delincuencia la vamos a ganar todos juntos”, expresó Jerí Oré.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante la solemne ceremonia por el 81 aniversario de la Región Policial Lima, que se realizó en la sede de la Policía Montada de El Potao, en el distrito del Rímac.