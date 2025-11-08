Presidente José Jerí lideró nuevo operativo de control de identidad en el distrito de Santa Anita

Esta mañana, el presidente José Jerí lideró un operativo de control de identidad en el distrito de Santa Anita. La intervención se realizó en las principales avenidas de la jurisdicción, contó con la participación de policías y serenos.

El operativo comenzó en el óvalo de Santa Anita, el jefe de Estado supervisó en todo momento las acciones, estuvo acompañado por el alcalde del distrito, Olimpio Alegría, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

PUNTOS ESTRATÉGICOS

Durante la intervención, la policía efectuó controles de identidad a peatones y usuarios del transporte público. La vigilancia se concentró en puntos estratégicos con alta afluencia de personas, no se reportaron incidentes de consideración.

Estas acciones forman parte de una serie de operativos que se han vuelto recurrentes durante los fines de semana. La semana anterior, el presidente Jerí Oré participó en una actividad similar en el distrito de San Martín de Porres.