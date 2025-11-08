Policía Nacional y Fuerzas Armadas apoyarán al INPE en el control de acceso a penales de Lima y Callao

El Gobierno dispuso que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas apoyen al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el control de acceso a los penales de Lima y Callao. La medida está detallada en el Decreto Supremo N.°124-2025-PCM.

La norma señala que la actualización responde a la necesidad de fortalecer las acciones de control y supervisión dentro de los establecimientos penitenciarios, considerados zonas estratégicas en el marco del estado de emergencia.

VIGILANCIA

Este refuerzo busca prevenir el ingreso de objetos prohibidos, detectar posibles irregularidades y mejorar la coordinación interinstitucional, en un contexto de vigilancia permanente ante las amenazas a la seguridad interna.

De esta manera, el Ejecutivo busca asegurar que los penales se mantengan bajo estrictos protocolos de control, minimizando riesgos y fortaleciendo las acciones del Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada.

ACTUALIZACIÓN

Según informó el Poder Ejecutivo, la medida forma parte de la actualización del estado de emergencia, declarado el pasado 21 de octubre, que busca fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios.