Incendio consume almacén en Chosica: llamas estuvieron a punto de alcanzar casas aledañas

Un voraz incendio fue reportado en la avenida La Florida de Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho-Chosica, al menos 19 unidades de los bomberos enfrentan la emergencia que amenazaba con extenderse a viviendas contiguas.

Residentes del lugar, muy alarmados, señalaron que escucharon fuertes explosiones, indicaron que se trataba de un almacén de productos plásticos, algunas personas retiraron enseres de valor y vehículos de sus viviendas.

DAÑOS ECONÓMICOS

Miembros del serenazgo fueron los primeros en llegar al lugar y cercar la zona para facilitar el trabajo de los bomberos, que por momentos se vieron desbordados por el fuego. Luego de tres horas controlaron la emergencia.

El siniestro, registrado anoche, afortunadamente no dejó heridos ni fallecidos, solo considerables pérdidas económicas pues los productos quedaron reducidos a cenizas, la estructura del local también sufrió serios daños.