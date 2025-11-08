Capturan a integrantes de banda criminal “Los Feroces” en Comas: extorsionaban a mototaxistas

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional, dirigidos por el coronel Víctor Revoredo, intervinieron a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Feroces', acusados de extorsionar a mototaxistas en Comas.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro Lara (47), Gonzalo Zea Torres (40), José Cortez (31) y Jesús Espinoza Cortez (19), quienes, según la Policía, estarían involucrados en una serie de extorsiones y otros delitos.

RECUPERAR SU VEHÍCULO

La captura se concretó tras la denuncia de José Jara, quien reportó el robo de su mototaxi. Señaló también que los delincuentes por mensajes de texto y llamadas le exigía el pago de 4 mil soles para recuperar su vehículo.

Tras la denuncia, inmediatamente personal especializado de la División de Extorsiones, montó un operativo que permitió la captura de los sospechosos en flagrancia delictiva. Se les incautó tres celulares y una moto tipo Torito.