Keiko Fujimori y su reacción tras ver la película Chavín de Huántar: “Que pena que se olviden de mi padre”

En medio de la expectativa que ha generado la película Chavín de Huántar, la cual ha traído una serie de comentarios positivos como negativos, la líderesa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asistió para visualizar el film que retracta la operación militar de 1997.

Por medio de un video compartido en sus plataformas digitales, Fujimori Higuchi saludó a la producción por el trabajo que han realizado, sin embargo, lamentó que no hayan recordado a su progenitor, Alberto Fujimori en la cinta.

“Qué pena que se hayan olvidado de la persona que tuvo la idea de hacer los túneles y que dio la orden de rescate de mi padre, pero la verdad estoy muy contenta de haberla visto porque rinde un sentido homenaje a los comandos Chavín de Huántar. Honor y Gloria a nuestras Fuerzas Armadas”, comentó la precandidata del Fujimorismo.

PERUANOS RECIBEN DE UNA BUENA FORMA LA PELÍCULA

La película interpretada por Rodrigo Sánchez Patiño y André Silva, y producida por Diego de León en tan solo tres días ha logrado que más de 200 mil peruanos acudan a las salas de cine para visualizar el film.