Ministra Mera: Comercio entre Perú y México no se afectaría pese a ruptura de relaciones diplomáticas

La ministra Teresa Mera señaló que la crisis diplomática entre Perú y México no debería tener un impacto negativo significativo en el intercambio comercial bilateral, pues el sector es impulsado y ejecutado directamente por empresarios privados.

"La actividad exportadora per sé la realizan los representantes del sector privado, los exportadores y los compradores y los importadores en los países de destino. Por lo tanto, estas relaciones comerciales, digamos, suelen mantenerse", declaró a RPP.

EXPORTACIONES NACIONALES

La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), indicó que nuestro país antes ya enfrentó "dificultades con algunos socios comerciales" en otros escenarios, y el comercio se mantuvo normal. Se espera que en este caso suceda lo mismo.

Por otro lado, las proyecciones del Mincetur respecto a nuestras exportaciones son muy positivas, están en crecimiento permanente. Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones nacionales han superado los 62.864 millones de dólares.

VOLÚMENES EXPORTADOS

La funcionaria Mera Gómez señala que la cifra representa un aumento del 17,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este significativo incremento es tanto por el alza los volúmenes exportados como por el aumento de los precios internacionales.