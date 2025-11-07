Ejecutivo aprueba decreto con medidas extraordinarias sobre austeridad y eficiencia del gasto público

El Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, que busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos. Estas disposiciones permitirán generar ahorros por S/ 1 200 millones durante el presente año fiscal, lo que permitirá cumplir la regla fiscal del 2025 (déficit máximo de 2,2 % del PBI).

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que las medidas buscan asegurar una gestión eficiente y responsable del gasto público. “La austeridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sol se utilice con eficiencia”, precisó.

RESTRICCIONES TEMPORALES

La norma dispone tres medidas: un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras, contados desde la publicación de la norma; Modulación del gasto en bienes y servicios no críticos; y la Priorización del gasto en inversiones en ejecución, sin afectar la continuidad de los servicios.

Estas restricciones temporales se aplican tanto al gasto corriente como al de capital, asegurando que los recursos vayan a sectores productivos. La medida no afecta obligaciones ineludibles, como las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, el Programa Llamkasun y el Seguro Integral de Salud (SIS).

CAPACIDAD DEL ESTADO

Asimismo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a reasignar los recursos generados por la aplicación del presente decreto hacia la Reserva de Contingencia, fortaleciendo la capacidad del Estado para responder ante cualquier tipo de eventualidades sin comprometer el equilibrio fiscal.