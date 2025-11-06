Janet Tello rechaza expresiones descalificadoras de altas autoridades contra el Poder Judicial

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó con firmeza las declaraciones de algunas autoridades, que descalifican y denigran a la Judicatura pues, sostuvo, no solo mancillan el honor de jueces y juezas, sino que ahondan la percepción contraria a la administración de justicia.

“Y, como si esto fuera poco, los jueces y juezas estamos asistiendo día a día a escenarios en donde se vierten y viralizan expresiones descalificadoras, denigrantes y altisonantes en contra de la judicatura, incluso por parte de altas autoridades”, señaló la titular del Poder Judicial.

Así lo sostuvo en un enérgico discurso durante la inauguración del XIV Congreso Nacional de Jueces, que se realiza en la ciudad de Tacna hasta el sábado 8, con la participación de juezas y jueces de todos los niveles del país, ponentes nacionales e internacionales, y otros invitados.

“Debo rechazar firmemente las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive desde el poder político, y siempre –qué casualidad– sin que nos encontremos presentes para rebatirlos”, manifestó.

CONTRA NORMATIVA CONSTICTUCIONAL

Tello Gilardi refirió que estos ataques no solo están fuera de la normatividad constitucional, sino que, además, revelan un desconocimiento profundo de la realidad compleja y de los desafíos que enfrenta el Poder Judicial.

“Tales afirmaciones tienen distintos móviles: pueden ser intereses particulares, intereses político-partidarios o la ignorancia de problemas históricos como la permanente insuficiencia presupuestal”, subrayó.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Por otro lado, la magistrada hizo una férrea defensa de la independencia y autonomía del poder del Estado a su cargo, recordando que el artículo 139, inciso 2, de la Constitución establece que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni retardar su ejecución ni cortar procedimientos judiciales en trámite.

“No podemos permitir que ningún interés político, económico o de cualquier índole socave la independencia, que garantiza el ejercicio imparcial y objetivo de nuestra función”, remarcó.