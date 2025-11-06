Dirigenta de las ollas comunes señala que servicio podría suspenderse por falta de presupuesto

En entrevista con Exitosa, Fortunata Palomino, presidenta de la Red Nacional de Ollas Comunes de Lima Metropolitana solicitó una reunión con el presidente de la República José Jerí Oré y la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Lesly Shica, para abordar la problemática del sector.

Señala que en estos momentos, lamentablemente la labor de las ollas comunes en la capital corre peligro, podrían no seguir atendiendo la alimentación de las familias y personas en situación de vulnerabilidad, debido a una situación insostenible que los aqueja, que es el bajo presupuesto que se les asigna.

DE NUESTRO BOLSILLO

La dirigenta reveló que en estos momentos reciben S/ 2 por cada comensal, lo que les resulta insuficiente, por más esfuerzo que realizan. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el tema, se requiere aproximadamente que el presupuesto se actualice a S/ 6.

"En el año 2023, 2024, recibíamos un presupuesto de S/ 3.70 donde el MIDIS nos abastecía con los recursos y ahora que han pasado a las municipalidades, pues en algunos casos han hecho contrata con altos costos en los tres productos que nos da: menestras, proteicos y el arroz y aceite. Lamentablemente, eso nos dan para 20 días, pero solo alcanza para 15 días, el resto de días tenemos que poner de nuestro bolsillo", señaló.