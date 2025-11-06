Chaclacayo: colectivero es asesinado a balazos por sujetos que estaban a bordo de una moto

Un colectivero fue asesinado en la entrada de Las Eras, en el sector de Ñaña, distrito de Chaclacayo. Según testigos, la víctima fue interceptada por sujetos armados cuando estaba dentro de su unidad de servicio informal.

Los atacantes le dispararon a quemarropa, unas cuatro veces, y huyeron del lugar a bordo de una moto. Pese a los esfuerzos de los paramédicos que lo auxiliaron, el hombre falleció antes de ser trasladado a un hospital cercano.

CASO DE EXTORSIÓN

Policías y peritos de criminalística cercaron la escena del crimen para recoger evidencias y revisar las cámaras de seguridad de los alrededores. Familiares de la víctima muy consternados llegaron al lugar pero evitaron declarar a la prensa.

Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo caso de extorsión, dado que en las últimas semanas se han reportado amenazas y ataques contra colectiveros, mototaxistas y empresas de transporte público en ese sector, informa Perú21.