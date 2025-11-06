Minsa: construcción del Centro de Salud Fortaleza en Ate alcanza un avance físico del 57 %

La construcción del Centro de Salud Fortaleza, ubicado en el distrito de Ate, alcanza actualmente un avance físico del 57 %. Esta obra, ejecutada por el Ministerio de Salud (Minsa) a través del Programa Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS), forma parte del compromiso de fortalecer los servicios del primer nivel de atención con infraestructura moderna y equipamiento de última generación.

Actualmente, se vienen ejecutando los trabajos de instalación de puertas y ventanas, pintura de muros, colocación de porcelanato como parte de los acabados, equipamiento de la subestación eléctrica, montaje de los sistemas mecánicos en la azotea del edificio principal, así como la construcción del cerco perimetral.

El proyecto demandará una inversión total de S/43 726 400 y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Contará con cinco niveles y un sótano, que albergarán ambientes de consulta externa, emergencia, diagnóstico por imágenes, farmacia, patología clínica, medicina de rehabilitación, central de esterilización, entre otros.

El equipamiento incluirá un equipo de rayos X estacionario, un equipo de rayos X dental, un mamógrafo, un videoendoscopio, tres ecógrafos y un laboratorio de microbiología, lo que permitirá ofrecer atención integral y oportuna a la población.

El Centro de Salud Fortaleza fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema sanitario, contribuyendo a mejorar el acceso a servicios de salud seguros, eficientes y de calidad en Lima este.

De esta manera, el Minsa, a través del PCRIS, continúa avanzando en la ejecución de infraestructuras de salud modernas y sostenibles, que responden a las necesidades de la población y promueven una atención digna y de calidad para todos los peruanos.