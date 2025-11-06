Desarticulan organización criminal que extorsionaba a empresarios y transportistas en Surco

Esta madrugada, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), desarticuló una organización criminal dedicada a extorsionar a empresarios y comerciantes del distrito de Surco.

Según la investigación, los detenidos enviaban mensajes extorsivos a empresarios y emprendedores de diversos rubros, exigiéndoles sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni sus negocios.

ANTECEDENTES DELICTIVOS

Los detenidos fueron identificados como Ángelo Venegas, Doris Venegas y Francesca Rodríguez, quienes contarían con antecedentes delictivos. Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Se conoció que durante el amplio operativo policial, se incautaron armas de fuego, cartuchos de dinamita, municiones y otros elementos. Los detenidos no opusieron resistencia a la intervención, informa RPP.