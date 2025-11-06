Gobierno oficializó retiro de Carlos Chávez como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú

Según indica la Resolución Suprema N.º 078-2025-DE, el Poder Ejecutivo oficializó el cese del teniente general FAP Carlos Chávez como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Como se sabe, el teniente general FAP Chávez Cateriano había asumido la conducción de la Fuerza Aérea del Perú el 5 de noviembre de 2023; es decir, llevaba dos años en dicho cargo.

En una segunda resolución, la N.º 079-2025-DE, el Gobierno designó al teniente general FAP Mario Contreras León Carty como nuevo comandante general de la referida institución militar.

MAYOR ANTIGÜEDAD

La norma precisa que su designación entra en vigor el 6 de noviembre de 2025, día siguiente al retiro de su antecesor. Contreras fue elegido entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad.

Ambas resoluciones llevan las firmas del presidente de la República, José Jerí Oré, y del ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche.