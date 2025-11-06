ATU refuerza la Línea 1 del Metro de Lima para reducir tiempos de espera

La Autoridad de Transporte Urbano dispuso ampliar el número de viajes entre las 11 a. m. y 10 p. m. durante todo noviembre.

Con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente ante el incremento de pasajeros por la cercanía de las fiestas de fin de año, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que la Línea 1 del Metro de Lima aumentará su número de viajes diarios a partir de esta semana. La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), busca así disminuir los tiempos de espera en las estaciones más concurridas.

Más trenes en circulación durante el día y la noche

Según detalló la ATU, de lunes a viernes durante todo noviembre se incluirán 15 salidas adicionales, especialmente en los horarios intermedios (de 11 a. m. a 5 p. m.) y nocturnos (de 8 p. m. a 10 p. m.). Con ello, el servicio alcanzará un total de 510 viajes diarios y una frecuencia de paso de entre tres y cuatro minutos en las horas punta de la mañana y la tarde.

Durante los sábados también se fortalecerá la operación, sumando 40 recorridos más entre la 1 p. m. y las 10 p. m., lo que elevará la cifra total a 510 salidas. Los domingos, en tanto, se añadirán 38 viajes para completar 292 trayectos durante la jornada, con intervalos de entre seis y doce minutos, dependiendo del horario.

La ATU precisó que esta ampliación de la oferta fue posible gracias a la coordinación con el MTC, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el concesionario de la Línea 1. Además, adelantó que en diciembre se reforzará nuevamente el servicio para responder al incremento de la demanda durante las celebraciones navideñas.