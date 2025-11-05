ProInversión impulsa nuevo esquema comercial para desarrollar el Parque Industrial de Ancón

Con el objetivo de dinamizar la inversión privada y consolidar a Lima Norte como un referente de desarrollo industrial y logístico sostenible, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, anunció las modificaciones al esquema comercial mediante el cual se viene promocionando el Proyecto en Activos: Parque Industrial de Ancón (PIA), incorporando condiciones más flexibles para los inversionistas privados interesados.

El esquema comercial otorga al inversionista un derecho exclusivo de usufructo, para que realice actividades de exploración, explotación y disfrute del terreno para fines del Proyecto, con la posibilidad de adquirir la propiedad del terreno en hasta cuatro etapas mediante contratos de compraventa con compromiso de inversión.

"Con el nuevo esquema del Parque Industrial de Ancón estamos facilitando que la inversión privada participe en el desarrollo industrial del país bajo condiciones modernas, transparentes y alineadas con las necesidades del mercado actual", destacó el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio.

El proyecto, de titularidad del Ministerio de la Producción, busca impulsar un polo de desarrollo industrial y logístico de diversas escalas, con servicios e infraestructura de primer nivel, destinado a fortalecer la competitividad nacional y generar empleo de calidad.

Entre las mejoras presentadas se incluye la ampliación del plazo del proyecto de 22 a 32,5 años, un periodo preoperativo extendido de 3 a 4,5 años, y una prima de opción equivalente al 4,38% del valor total del predio, que se pagará progresivamente por etapas.Además, se flexibilizaron los requisitos técnicos de precalificación, permitiendo mayor participación de desarrolladores con experiencia comprobada en suelos industriales, logísticos o inmobiliarios.

Con las referidas modificaciones, se ha publicado la versión final del Contrato de Opción de Compraventa con Compromiso de Inversión, así como el Texto Único Ordenado (TUO) de las Bases actualizado. También se ha anunciado el inicio de la etapa de Precalificación, que tendrá lugar del 5 al 21 de noviembre, durante la cual los interesados deberán presentar sus credenciales.