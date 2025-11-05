Tráiler se impacta contra puente Balta en el Cercado de Lima: se registra caos vehicular

¡Atención conductores! En horas de la tarde de este miércoles 5 de noviembre, un vehículo pesado que se encontraba trasladando una maquinaria de construcción terminó impactando contra la infraestructura del puente Balta en el Cercado de Lima.

Debido a este accidente vehicular, se tuvieron que desplegar una serie de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para tratar de control la enorme congestión vehicular que se viene registrando en la zona.

CARRILES DE LA VÍA CERRADOS

Al impedir el paso de los vehículos con fluidez, los efectivos decidieron cerrar una parte de la Vía Evitamiento con dirección de sur a norte, causando la molestia de los conductores de transporte público y privado.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que se registran este tipo de accidentes en el puente Balta, ya que, hace menos de un mes, una unidad de carga pesada, quedó atascada en la vía de sur a norte.