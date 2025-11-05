Elecciones 2026: electores podrán elegir su local de votación desde el 23 de noviembre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los electores que participarán en las Elecciones Generales 2026 podrán escoger su local de votación a través de la plataforma "Elige tu local de votación" desde el 23 de noviembre de 2025.

Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la ONPE, precisó que el sistema estará abierto para los electores del 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre, en ese tiempo se podrá hacer la selección de los locales de votación.

Los ciudadanos podrán seleccionar hasta tres locales de votación cercanos a la dirección y distrito que figura en su DNI con corte al 14 de octubre de 2025, fecha en que cerró la actualización del padrón electoral. Cuéllar explicó que si el DNI está en Comas y se cambio a otros distritos, el local de votación se podrá escoger en Comas porque así consta en el DNI.

Requisitos y recomendaciones

La ONPE destacó que el propósito de esta medida es que los electores tengan un local de votación cercano a su domicilio y que el proceso electoral sea "mucho más sencillo y mucho más rápido". La institución recomienda a los ciudadanos seleccionar sus tres opciones de locales de votación, independientemente del local donde emitieron su voto en elecciones anteriores, ya que no siempre los locales se mantienen entre cada proceso electoral.

"Puede ser que algunos locales no estén disponibles para esta elección, en esa medida es importante que elijan local de votación para que puedan estar cerca a su domicilio", aseguró la especialista. Una vez que los ciudadanos elijan las tres opciones de locales de votación, la ONPE informará oportunamente en cuál de los tres locales seleccionados estará la mesa de votación donde corresponde emitir su voto.