Suspenden paro de mercados en Lima y Callao tras lograr acuerdos con el Gobierno

La Confederación Nacional de Trabajadores de Mercados y Comercios del Perú (Confenatm) suspendió el paro de mercados previsto para este 6 de noviembre en Lima y Callao tras alcanzar acuerdos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Sedapal y la Sunass.

Carlos Aguilar, secretario general del gremio, confirmó que la medida de protesta no se llevará a cabo debido a los compromisos asumidos por las autoridades para atender las principales demandas del sector.

Entre los acuerdos más importantes figura la anulación de multas impuestas a los centros de abasto y la suspensión de intervenciones sorpresivas en los mercados locales de la capital. "Se habían generado más de 1,500 millones de multas que eran impagables para los mercados. Hemos llegado a un acuerdo con las autoridades que, a partir de la fecha, se suspenden todas las multas que impuso Sedapal", manifestó Aguilar a TV Perú Noticias.

Compromisos obtenidos a futuro

Se estableció además la instalación de una mesa de trabajo multisectorial que evaluará la modificación del D.S. N° 010-2019-Vivienda, que regula los valores máximos admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. Este grupo de trabajo tendrá un plazo de seis meses para desarrollar sus labores de análisis y propuesta de modificaciones normativas.

El dirigente destacó la disposición al diálogo demostrada por las autoridades y señaló que el gremio mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La confederación agrupa a más de 1 800 mercados minoristas en Lima y Callao, cuyos representantes consideraron suficientes los compromisos obtenidos para suspender la medida de fuerza que afectaría el abastecimiento en la capital.