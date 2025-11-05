Frustran intento de motín en penal Ancón I: internos queman telas y exigen "visitas"

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que controló un intento de motín en el interior del Establecimiento Penitenciario Ancón I registrado durante la noche del último martes 4 de noviembre.

Dicho incidente ocurrió a las 9:20 p.m. tras un corte de energía en el establecimiento, momento en que varios internos del pabellón 4 comenzaron a golpear puertas y ventanas exigiendo recibir visitas.

Según el comunicado oficial del INPE, la situación se prolongó entre 40 y 50 minutos, extendiéndose a otros pabellones. Durante este lapso, los reclusos arrojaron por las ventanas fragmentos de tela y papel encendidos, provocando pequeños focos de incendio en el patio del pasadizo del primer piso.

Intervención e internos reducidos

Agentes penitenciarios ingresaron al pabellón para apagar los incendios y restablecer el orden. Cinco internos identificados como Jorge Luis Arias Chiroque, Mauro Ubas Cordero, Marcos Sequero Rospigliosi, Jorge Cerda Cisneros y Carlos Juispe Ccahuana fueron reducidos y trasladados al área de meditación por incumplimiento de medidas disciplinarias.

Estado de emergencia y operativos en penales

Este episodio ocurre en el contexto del estado de emergencia declarado en el sistema penitenciario por el presidente José Jerí. Como parte de esta medida, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, ha ordenado la realización de más de dos mil operativos en los penales del país para mantener el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.