¡Atención conductores!: ATU anuncia desvío de 30 rutas por obras en avenida Universitaria

El cierre total de un tramo de la avenida Universitaria, entre José Granda y Tomás Valle, se aplica desde el 4 de noviembre por la construcción del nuevo corredor vial.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que un total de 30 rutas de transporte público modificarán su recorrido habitual en el distrito de San Martín de Porres debido al inicio de las obras del nuevo corredor vial de la avenida Universitaria. El cierre total de la vía, entre las avenidas José Granda y Tomás Valle, comenzó este martes 4 de noviembre y se mantendrá las 24 horas del día mientras duren los trabajos.

Según precisó la entidad, la intervención forma parte del proyecto “Ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria, tramo avenida Metropolitana - avenida José Granda”, que busca mejorar la fluidez vehicular y reducir los tiempos de viaje en Lima Norte.

Como parte del plan de desvío, 28 rutas provenientes de Los Olivos modificarán su trayecto. En el sentido norte-sur, los buses circularán por las avenidas Tomás Valle, Los Próceres y José Granda antes de retomar su ruta original. En sentido contrario, lo harán por José Granda, Los Próceres y Tomás Valle. Asimismo, dos rutas provenientes de Independencia tendrán un recorrido alternativo por las avenidas Germán Aguirre, Los Próceres y José Granda.

RECOMENDACIÓN A USUARIOS

La ATU recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en la zona para evitar contratiempos. Además, recordó que estas obras forman parte del plan integral de mejora del transporte público que busca optimizar la conectividad en Lima y Callao.