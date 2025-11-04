Termina con la ansiedad y fatiga usando solo esencias naturales extraídas de nuestra Amazonía

Sin lugar a dudas, la inestabilidad social que vive nuestro país ha elevado los niveles de ansiedad, insomnio y fatiga en los ciudadanos. Mientras el debate se centra en la confrontación, una iniciativa nacida en la selva propone una solución natural para el estrés.

Se trata de Nua Perú, una marca que está capitalizando la riqueza terapéutica de la Amazonía para ofrecer un interesante "kit de supervivencia emocional" en medio de la crisis social que atravesamos.

La clave de este modelo de negocio, fundado por el canadiense Frederick Hamron, es su enfoque en la aromaterapia con aceites puros de la Amazonía para necesidades específicas de salud mental, las más afectadas por el clima social actual:

- Ansiedad y Fatiga Crónica - Aceites de Romero y Limón - Elevan la energía y la concentración, combatiendo el agotamiento.

- Insomnio por Preocupación - Aceite esencial de Lavanda o Ylang-Ylang - Promueven la relajación profunda y ayudan a conciliar el sueño reparador.

- Malestar Físico y Tensión - Aceites de Molle o Menta Alivian dolores de cabeza y musculares generados por el estrés.

El fundador, Frederick Hamron, destacó: "El cuerpo no distingue si el estrés viene del trabajo o de la crisis social; simplemente reacciona con tensión y ansiedad. Lo que ofrecemos es un camino natural, una medicina alternativa y ancestral, para devolver la calma al organismo".

Como símbolo de llevar la calma de la selva a la capital, Nua Perú inauguró su nueva tienda en Miraflores. La apertura no fue solo un evento comercial, sino la validación de un mensaje: que la solución a muchos de los males contemporáneos está en la propia tierra y en el respeto por su naturaleza.