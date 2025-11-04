Congreso: amplían de 2 a 15 días detención de personas implicadas en casos de sicariato y extorsión

La Comisión de Constitución del Parlamento Nacional aprobó por mayoría el dictamen que propone ampliar a 15 días la detención preliminar policial por los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato.

De acuerdo con lo aprobado, se modifican el numeral 5 y el literal "f" del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, a fin de dotar a los policías con más tiempo para que puedan coordinar mejor con la Fiscalía y realizar las pesquisas conjuntas.

Este mayor plazo les permitirá el levantamiento del secreto bursátil para investigar sobre las ramificaciones financieras de la criminalidad y se podrá reducir la posibilidad de liberar, sin investigación suficiente, evitando así la impunidad.

INVESTIGACIONES Y DILIGENCIAS

Asimismo, la Fiscalía contará con un mayor tiempo para poder efectuar investigaciones y realizar las diligencias pertinentes, mientras el Poder Judicial contará con mayor calidad de información para resolver las denuncias penales.

Es importante señalar que, por ser un proyecto de reforma constitucional, se requieren dos votaciones en dos legislaturas consecutivas, por lo que, el plazo máximo para aprobarse definitivamente es hasta julio del 2026.