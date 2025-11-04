Evita fraudes y suplantaciones: verifica las líneas móviles registradas a tu nombre

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que la ciudadanía puede utilizar la herramienta digital "Checa tus líneas" para verificar cuántas líneas móviles están registradas bajo su nombre.

Este mecanismo busca prevenir casos de suplantación de identidad y contrataciones no autorizadas. Para realizar la consulta, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial del organismo, seleccionar su tipo de documento e ingresar el número correspondiente.

Al ejecutar la consulta, el sistema mostrará tres columnas de información con la modalidad de contrato (prepago, pospago o control), los números móviles registrados con los últimos cuatro dígitos ocultos, y el nombre de la operadora de cada línea. Si el usuario detecta líneas móviles que no reconoce, puede presentar un reclamo por contratación no solicitada directamente a la empresa operadora.

Plazos y reporte de inconvenientes

Según lo establecido, la empresa operadora tiene un plazo de 20 días hábiles para responder al reclamo y deberá notificar al usuario dentro de los 5 días hábiles siguientes, según la modalidad de contacto elegida (correo electrónico o dirección física). Adicionalmente, la plataforma cuenta con un formulario para reportar inconvenientes con las líneas registradas, donde Osiptel recibirá la información y orientará al ciudadano sobre los pasos a seguir.

Canales de atención

Para consultas o problemas con la prestación de servicios de telefonía fija o móvil, TV cable o internet, OSIPTEL mantiene disponible su número gratuito FonoAyuda 1844, el correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe y oficinas en distintos puntos de los departamentos y algunos distritos de Lima y Callao.