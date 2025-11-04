¿Qué sucede con WhatsApp Web? reportan caída del servicio de mensajería en todo el mundo

La plataforma web de WhatsApp experimentó hoy una caída a nivel mundial, afectando a millones de usuarios que utilizan el servicio desde navegadores. Los usuarios comenzaron a manifestar errores al intentar conectarse a sus cuentas.

Otros reportaron la imposibilidad total de enviar o recibir mensajes mediante la versión de escritorio. La interrupción generó miles de reportes en X (antes Twitter) donde la etiqueta #WhatsAppDown se posicionó como tendencia global.

INCOMODIDAD

Hasta el momento, Meta Platforms Inc., empresa matriz de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema. Usuarios indicaron que la aplicación móvil y la extensión de escritorio funcionaban con relativa normalidad.

Por lo que el problema se concentró en la versión web del servicio de mensajería. Los usuarios hicieron sentir su incomodidad por la caída de la aplicación, pero otros lo tomaron con sentido del humor realizando divertidos memes.