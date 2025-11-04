Paro de transportistas: ATU informa que el Metropolitano, corredores y metros funcionan al 100 %

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público supervisados por esta entidad trabajan con normalidad, pese al paro convocado por este sector como medida de protesta ante los casos de extorsión.

Mediante un comunicado, señaló que se “garantiza la operatividad al 100 % del Metropolitano, los corredores complementarios, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y del servicio AeroDirecto”. Estos servicios funcionan desde las 5 a.m.

ORIENTACIÓN Y APOYO

Asimismo, la entidad refirió que supervisa permanentemente las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional, para garantizar la seguridad de los cientos de usuarios de estos servicios.

Finalmente, manifiestan que desde muy temprano personal de la ATU está desplegado en diversos puntos de la ciudad para brindar orientación y apoyo a los usuarios que lo requieran. Exhortaron, en lo posible, a utilizar transporte autorizado.