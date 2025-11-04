Paro de transportistas: Minedu dispone clases virtuales en Lima y Callao

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que las clases en Lima Metropolitana y Callao se desarrollarán de manera virtual debido al paro de transportistas. La decisión, adoptada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), responde a la preocupación de los padres de familia por la seguridad de la comunidad educativa.

CAMBIO DE DISPOSICIÓN

En un comunicado oficial, la DRELM rectificó su pronunciamiento inicial que mantenía las clases presenciales. “Se deja sin efecto el comunicado N° 10-2025 DRELM emitido recientemente y se dispone que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollen de manera remota”, señala el documento difundido por la entidad. La modificación se produjo tras recibir solicitudes de padres y tutores que pedían priorizar la seguridad de sus hijos frente a posibles bloqueos y disturbios.

El Minedu aclaró que la disposición también alcanza a los colegios privados, aunque cada institución, en el marco de su autonomía, podrá definir si adopta el formato virtual u otras medidas preventivas. Asimismo, la DRELM anunció que realizará un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades locales para garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección de toda la comunidad escolar.

NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS

El vocero de Transportistas Unidos (TU), Martín Ojeda, señaló que la paralización nacional incluirá un “apagado de motores” y una “marcha moderada” como muestra de protesta por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector. Por su parte, Julio Raurau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), confirmó que su gremio también acatará el paro, indicando que “prácticamente todas las empresas de transporte urbano vienen siendo extorsionadas”.

SEGURIDAD Y CONTINUIDAD EDUCATIVA

Ante el panorama de incertidumbre, el Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de salvaguardar la integridad de los estudiantes y docentes. Además, exhortó a las instituciones educativas a mantener la comunicación con las familias y garantizar el desarrollo de las clases a distancia durante la jornada de protesta.