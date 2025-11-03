Gloria S.A. concreta adquisición y toma de control de marca San Mateo

Gloria S.A. anuncia oficialmente que hoy se llevó a cabo el cierre de la transacción y la toma de control de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Manantial SM S.A.C. (antes NABs S.A.C.), empresa titular del negocio de agua mineral San Mateo, tras la aprobación de la operación por parte del INDECOPI.

Con esta operación la empresa Manantial SM SAC, con su marca San Mateo, pasa a formar parte de las empresas de Grupo Gloria, lo que representa una nueva etapa en el fortalecimiento de su cartera de productos y ratifica su compromiso con el desarrollo del país.

Así, la compañía asume la gestión de una marca con casi un siglo de historia y gran reconocimiento por su pureza y calidad. Su prioridad será mantener su esencia y fortalecer su crecimiento a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa.

La compañía, con más de 80 años de experiencia, apuesta por preservar el legado de la marca San Mateo y potenciar su desarrollo bajo los más altos estándares de calidad y responsabilidad empresarial.