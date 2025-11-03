Avanza País inicia expulsión de César Combina: ratifica a Phillip Butters como único candidato presidencial

La precandidatura del excongresista duró menos de dos semanas. El partido lo acusa de “acciones infraternas” y de confundir a la opinión pública.

La agrupación política Avanza País anunció el inicio del proceso de expulsión contra César Combina, quien había lanzado su precandidatura presidencial hace menos de dos semanas. Según la Resolución N° 3445-2025/SNO, el partido acusa al excongresista de realizar “acciones infraternas” y de intentar “confundir a la opinión pública” respecto a la representación interna de la organización.

BUTTERS VS. COMBINA

La medida pone fin a la breve postulación de Combina, quien tenía previsto competir en las elecciones internas contra el periodista Phillip Butters, actual figura central del partido. Finalmente, Avanza País presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo la fórmula presidencial encabezada por Butters, junto a Fernán Altuve-Febres como primer vicepresidente y Karol Paredes como segunda vicepresidenta.

“La conducta de Combina presuntamente estaría siendo promovida por personas de dudosa reputación vinculadas a otros partidos políticos”, señala el documento oficial, que también ordena una denuncia ante el Ministerio Público y la Policía Nacional para investigar el caso.

En un comunicado interno, el partido pidió a sus coordinadores regionales y militantes atender únicamente las directivas emanadas de la fórmula inscrita ante el JNE, dejando sin efecto cualquier actividad impulsada por el exlegislador.

La decisión se produce en plena etapa de definición electoral, cuando las alianzas y pugnas internas cobran fuerza en el escenario político nacional. Con esta resolución, Avanza País elimina toda posibilidad de contienda interna y refuerza el liderazgo de Phillip Butters, quien además ha sido noticia por el reciente altercado que sufrió en Juliaca durante una visita proselitista.

César Combina había oficializado su precandidatura el 26 de septiembre desde la Plaza de Armas de Lima, proclamando que “la derecha había despertado” y prometiendo “cerrar ministerios inútiles” y “militarizar las fronteras” en un eventual gobierno. Su discurso abiertamente confrontacional contra la izquierda generó notoriedad inmediata en redes sociales.

Con una carrera marcada por constantes cambios partidarios, Combina inició su trayectoria en el Partido Popular Cristiano (PPC) en 2006, pasó luego por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) —con la que llegó al Congreso en 2020— y regresó temporalmente al fujimorismo en 2021.